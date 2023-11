Amenaza Karla Panini con revelar secretos de Platanito si vuelve a hablar de ella

La comediante Karla Panini ya reaccionó a las declaraciones de quien fue su amigo, Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito. La ‘ex lavandera’ no pudo ocultar su molestía y lanzó un contundente mensaje al comediante advirtiéndole que no volviera a hablar de ella o revelaría algunos de sus secretos.

Como se recordará desde el primer momento en el que se dio a conocer que Panini se relacionó amorosamente con el entonces esposo de su amiga Karla Luna, Platanito mostró del lado de quien estaba.

Ahora, Verduzco acusó a Panini de “hacerse la víctima” y acusar a Luna de ser la única que se relacionó con Arturo Beltrán Leyva.

La ex lavandera, esposa de Américo Garza ya respondió a Platanito, advirtiendo que no volviera a hablar de ella, pues él no “tenía calidad moral” para criticarla, recordandole las fuertes controversias en las que ha estado involucrado, resaltando sus burlas al caso de la Guardería ABC y el asesinato de Debanhi Escobar.

“¿Y él?, ¿qué es lo que hace? Porque él se burla, se burló de la muerte hace años de unos bebecitos, hace poco estuvo riéndose de un feminicidio. O sea, el señor habla de calidad moral y habla de que no debemos hablar de los que no están, él se ríe, él se mofa, él se burla”, dijo Panini en entrevista para Chismorreo.

Señaló que Sergio Verduzco no era el indicado para hablar de ella ni sus decisiones, pues en repetidas ocasiones le fue infiel a su esposa en los camerinos de Showcenter y Estrella TV.

“Ahora resulta que habla de calidad moral… engañó a su esposa mil veces en los camerinos del Showcenter y los camerinos de Estrella TV cuando no viajaba su esposa con él y Luna lo vio, tanto lo vio Luna como yo porque teníamos una amistad y le sabíamos varias cosas”, añadió.

De acuerdo con Panini sabe más secretos del comediante, por lo que si vuelve a hablar de ella está lista para sacarlos a la luz: “Que el señor no se meta conmigo, yo voy a hablar de lo que yo sé”, finalizó.

El comediante señaló hace unos días que Karla Panini estaba aprovechándose de la muerte de su amiga para “hacerse la víctima” y así deslindarse de ser relacionada con Beltrán Leyva.

“La señora Panini ahora quiere hacerse la víctima y decir que ella es buena… Yo creo que no se vale hablar de una persona que ya está muerta y no se puede defender… ¿Con qué calidad moral lo dice Panini?”, apuntó Platanito.

Karla Panini reacciona a las declaraciones de 'Platanito' 😱👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/QJSHfkmdzL — Chismorreo (@ChismorreoTv) November 13, 2023

Con información de: milenio.com