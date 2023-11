Conducirán los Grammy

Agencias.-

Danna Paola, Paz Vega, Roselyn Sánchez y Sebastián Yatra, quienes compartirán el escenario el jueves 16 de noviembre en la gala principal de la 24 edición del Grammy Latino, coincidieron en que la música y el arte son la mejor herramienta en tiempos de crisis.

“Odiarnos y hacernos daño es un tema que hemos aprendido y debemos dejar, el radicalismo es innecesario, pero lo tenemos que hacer entre todos y creando conciencia y siendo más amables con los demás, tratando bien a la gente de nuestro entorno”, destacó Sebastián Yatra sobre el mensaje que dará el próximo jueves.

Acompañado por Danna Paola, Roselyn Sánchez y Paz Vega, el cantautor colombiano, añadió: “A mí, personalmente y, creo que a todos, nos duele todo lo que está pasando alrededor del mundo por construcciones sociales, porque son inventos que hemos hecho a través de miles de años de ver la vida de formas distintas”.

Por lo que el colombiano, quien también cantará en la gala del Grammy Latino, destacó que es necesario reconocer que “todo el mundo es respetable, no importa de dónde vengas, pero lo tenemos que hacer entre todos”.

Danna Paola fue más contundente con su comentario al expresar: “Como artistas, desde nuestra trinchera, tratamos de hacer un cambio que venga desde el amor, la unión, la amistad y a través de la música y el arte lo proyectamos”.

Sánchez compartió una anécdota que vivió a su llegada a Sevilla, para compartir su pensamiento; “no podía dormir y me puse a ver las redes sociales; me llega mucha información de lo que está pasando, y eso pega durísimo; y de momento me sentí mal, dije: ‘Estas barbaridades que están pasando y uno aquí celebrando otra cosa’”.

Paz Vega se mostró orgullosa de que la fiesta del Grammy Latino sea en Sevilla: “Que el Grammy Latino esté en la ciudad donde nací es un honor y más en este momento, tiene mucho sentido”. Recordó que en 2019 también compartió la conducción de la premiación con Roselyn Sánchez.