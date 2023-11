En Australia, choca ballena con surfista y lo hunde

En Mona Vale, Australia, un hombre fue impactado de frente por una ballena azul que saltó fuera del agua, mientras iba a bordo de una tabla de wind surfing.

El incidente quedó grabado por la cámara Go Pro de Jason Breen, el surfista, quien confesó que temió por su vida al ser arrastrado unos metros bajo el agua por el cetáceo.

El surfista, de 55 años, tuvo el encuentro con el animal el 25 de octubre alrededor de las 10:30 de la mañana; y no sólo fue golpeado sino que una de las cuerdas de seguridad que tenía atada al tobillo se atoró con la ballena.

El mamífero «me cayó encima, y se atoró en mi correa de seguridad por lo que me arrastró unos 9 metros bajo el agua. Creí que todo había terminado pero luego sentí que mi cuerda se rompió y dije ¡Gracias a Dios! Luego volví a la superficie», contó a 9News.

El deportista, de nombre Jason Breen recordó la ballena que lo arrastró era joven y pequeña, y gracias a eso resultó ileso luego del golpe, que podría haber sido mortal con un espécimen adulto.

«Era una cría grande, porque si hubiera tenido cirripedia (crustáceos que se pegan a la piel de ballenas adultas) me hubiera partido en dos, porque estuvo sobre mí todo el tiempo», relató a 9News.

Otro surfista estaba en la zona y también estaba grabando, pero decidió cortar su video cuando vio el accidente porque creyó que el hombre había muerto.

«Quería seguir filmando a pero creí que alguien había muerto así que me detuve», comentó Paul Netteback a 9News.

