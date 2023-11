Necesario ampliar tiempo para las precampañas: IP

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.- El sector patronal se pronunció a favor de legislar para ampliar los tiempos de precampaña y campaña proselitistas, al asegurar que se trata de un factor que abonará a la participación ciudadana y por tanto a la democracia.

José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó lo anterior en rueda de prensa en esta Ciudad donde atestiguó toma de protesta del consejo directivo de ese sindicato patronal

«Las precampañas apenas van a empezar el 20 de noviembre, aunque los aspirantes llevan mucho tiempo realizando recorridos, por lo que se requiere hacer una reforma electoral pues anteriormente era muy amplio el tiempo que se tenía para hacer las campañas», expuso.

En ese sentido recordó las campañas presidenciales que realizaron los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así el actual Andrés Manuel López Obrador que recordó hizo 18 años de campaña.

«Pero en esta administración se recortaron estos tiempos electorales. Coparmex es un organismo altamente político, pero totalmente apartidista, por lo que no estamos a favor de ningún partido político, ningún candidato, ninguna coalición, pero tampoco en contra», apuntó.

Medina Mora Icaza comentó que han estado ya en diálogo abierto desde el año pasado con personalidades de distintos partidos, quienes en su momento eran aspirantes y reforzarán ese diálogo cuando ya sean oficialmente candidatos.

«En su momento nos reuniremos con cada uno, para hacer los planteamientos de lo que desde el punto de vista del sector empresarial se requiere para el país. Lo que vamos a hacer desde Coparmex es promover que haya mayor participación ciudadana», apuntó.

En ese contexto el dirigente patronal, subrayó que primero que nada está la democracia independientemente de quien gane, pues además ayudará a tener los equilibrios.

«Recordemos que no es nada más la elección a Presidente de la República, se elegirán ocho gobernadores, un jefe de Gobierno, los senadores, diputados federales, 31 congresos locales y más de mil 500 alcaldías, es una elección muy amplia con más de 20 mil puestos de elección popular», subrayó.

Finalmente comentó que harán debates en los estados en donde se elige gobernador, «además observación electoral, observando al INE, al Tribunal Electoral, a los partidos, a los candidatos, a las coaliciones y desde luego la jornada electoral».