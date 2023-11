Rechaza familia de magistrade Ociel Baena versión de Fiscalía de Aguascalientes

La hermana de le magistrade Jesús Ociel, Dulce Baena, advirtió que ella y su familia rechazan la versión de la Fiscalía de Aguascalientes que plantea que fue asesinado por su pareja Dorian Daniel Nieves.

«Estamos muy molestos, la versión que se está dando, claro que no la aprobamos, no nos convence esa teoría que ha dado la procuraduría», aseguró.

En una entrevista, ​Dulce Baena exigió a las autoridades que continúen con la investigación sobre la muerte de le magistrade.

«Queremos aprovechar para exigirle justicia para mi hermane, al magistrade, queremos que Aguascalientes, la gobernadora se haga cargo del caso y nos dé cuentas claras, porque para nosotros se nos hace algo absurdo, que en menos tiempo ya estén dando una declaración».

Dijo que le magistrade fue víctima de amenazas en múltiples ocasiones, siendo hace cuatro días la más reciente.

“Venimos muy consternados, estamos molestos con el gobierno de Aguascalientes, esa versión no nos convence”: Dulce Baena, hermana del magistrade #OcielBaena #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 15, 2023

«Ya tenía, cuatro días antes ya tenía otra amenaza, a través de redes sociales y llamadas, se lo hizo saber a la Gobernadora y según ella le dio apoyo con la escolta, pero en el momento de los hechos no se encontraba ahí, acababa de regresar de un viaje de Oaxaca».

Relató que dicha escolta fue proporcionada por el gobierno de Aguascalientes, no por un órgano federal, por lo que, cuando le magistrade viajaba a otro estado, su escolta no lo acompañaba.

Lamentó que tanto ella como sus familiares se enteraran la versión de la Fiscalía de Aguascalientes a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Y acusó que la FGE no les ha dado acceso al expediente del caso y que ni siquiera les han permitido ver el cuerpo de le magistrade.

"Queremos que la gobernadora haga algo al respecto, nos parece absurdo que en 48 horas ya le estén dando carpetazo": Dulce Baena, hermana del magistrade #OcielBaena #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 15, 2023

«Hasta el momento, no hemos tenido acceso al expediente del caso, para el reconocimiento para el cuerpo de mi hermano solo se reconoció por medio de fotos, no nos dejaron reconocer el cuerpo, en presencia, verlo, solo por una foto dejaron ver a mi hermano, ósea que no sabemos si los hechos que dice la procuraduría sea cierta».

Dulce Baena afirmó que tanto el magistrade Ociel como su pareja se habían comunicado con sus padres a través de una videollamada para anunciarles su regreso de su viaje a Oaxaca.

De acuerdo con su hermana, durante la llamada no mostraron señales de inconformidad ni tuvieron problemas; al contrario, compartieron positivamente su experiencia en el viaje.

«Mis papás habían hablado con ellos, fue por videollamada y estaban muy bien, no parecían molestos ni mucho menos que hubieran peleado, ellos estaban platicando su anécdota en Oaxaca, lo que habían visitado, estamos en absoluto desacuerdo con esta versión», relató.

Acusó a las autoridades de intentar cerrar la investigación prematuramente, pero aseguró que la familia rechaza esa versión e hizo un llamado a favor de la justicia.

Sobre el tema, estoy conversando con Dulce Baena, hermana del magistrade #OcielBaena #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 15, 2023

«Exigimos justicia por medio de ustedes, queremos hacer un llamado al estado de Aguascalientes que no den carpetazo a este hecho, poroque siempre es lo mismo, cuando es un hecho de la comunidad LGBT, siempre lo involucran por un tema pasional, por no querer indagar, pero no, la familia no está de acuerdo, y hago un llamado a la población, a que no crea; a la comunidad, a que pida justicia».

Concluyó pidiendo que le magistrade sea recordado por su lucha, donde peleaba por la comunidad vulnerable del país.

«Lo que mi hermano sembró solo fue la semilla, queremos que vean el sacrificio de dónde quedó mi hermano por luchar por los derechos de toda la comunidad vulnerable de nuestro país».

"No sabemos si la versión de la fiscalía es cierta, no nos han mostrado nada, solo nos hemos enterado por los medios de comunicación": Dulce Baena, hermana del magistrade #OcielBaena #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 15, 2023

"Mis papás acababan de hablar con mi hermano y su pareja, ellos estaban bien, no parecían molestos o que hubieran peleado": Dulce Baena, hermana del magistrade #OcielBaena #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 15, 2023

