Agencias.-

El tamaulipeco Javier Blake ha tenido momentos de mucho éxito tanto con su banda, División Minúscula, como con su proyecto solista, con el que hace un par de semanas se presentó en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Aunque estas situaciones no lo han tenido exento de momentos de depresión y ansiedad, así lo reveló en entrevista para el podcast Creativo, que conduce Roberto Martínez. Ahí, el cantante de punk rock comentó que el 2022 fue un año “muy difícil” en aspectos personales.

“Tuve pérdida de familiares, tuve asuntos personales difíciles que durante toda la gira de División Minúscula, que fue la más exitosa que hemos tenido… No voy a decir que la pasé mal, pero la pasaba con esta nube en mi cabeza de ‘No me siento bien’”, expresó.

“En mi vida he sufrido periodos de depresión y de ansiedad que los considero algo ya normales, son etapas, he aprendido a trabajarlos, me he apoyado con gente que me ayude”, confesó. Además, Blake ejemplificó este sentir recordando el cierre de gira que hicieron en el Palacio de los Deportes.

“De repente, estando parado ahí ante 15 mil personas, me cayó el 20 de eso ‘¿Por qué no estás pleno? Estás ante 15 mil personas que te están tirando amor, buena vibra, y no te sientes pleno, te sientes despedazado’”, dijo.

El músico originario de Matamoros, Tamaulipas, señaló que “es muy raro todo esto de sanar en el ring, de que tienes que estar ahí. Obviamente hay grados, tampoco me pongan en un manicomio. Es una depresión con la que vives, son periodos”.