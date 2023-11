Urgen más oportunidades para nuevos profesionales: Mansur

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.- Al asegurar que Tamaulipas y concretamente Victoria no pueden seguir dejando ir los talentos que se forman en sus escuelas de educación superior, Miguel Mansur Pedraza hizo un llamado a buscar alternativas para darles acomodo a los nuevos profesionistas.

El presidente local de la Confederación patronal de la República Mexicana (Coparmex), añadió que estados como Querétaro y Nuevo León, entre otros, siguen siendo los que captan a estos tamaulipecos que son buscados por su alto nivel de formación.

«La oferta laboral generada anualmente en la Ciudad ronda entre los mil 300 a dos mil empleos, mientras que los jóvenes que egresan de media superior o superior son entre 15 y 20 mil, por lo que hay empleo formal solo para alrededor del siete u ocho por ciento», expuso.

Comentó que en Victoria se tiene mucho conocimiento, en escuelas como los Cbtis, la Universidad Politécnica, el Tec Victoria y otras universidades, pero los egresados se están yendo porque no se les está ofreciendo un trabajo suficientemente próspero.

«Muchos de los jóvenes no están encontrando en la Capital del estado las oportunidades, por lo que la convocatoria a todos los empresarios es coadyuvar a desarrollar la Ciudad», apuntó.

Mansur Pedraza estimó que de cada diez jóvenes que egresan de las escuelas locales, al menos tres o cuatro se van a Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí entre otros estados.

«Esto es porque no están encontrando trabajo donde estudiaron, algunos se quedan por muchas situaciones, pero los que pueden mejor se van a los estados vecinos», lamentó.

Finalmente el empresario se refirió al proyecto de la creación de un puerto seco que, dijo, «es un tema importante que ojalá se logre, tenemos varios años con lo mismo, pero si no buscamos las herramientas necesarias vamos acostumbrarnos a vivir con menos».