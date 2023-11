Conductor de plataformas cancela viaje tras recibir llamada y desata debate en redes

AGENCIAS.-

Un conductor de aplicación generó un debate en la web luego de que detuviera un viaje para atender una emergencia familiar. Este momento quedó registrado en un video que obtuvo miles de reproducciones, además, varios internautas comentaron que estaban a favor de su decisión, aunque otros lo cuestionaron.

La grabación de este incidente se capturó gracias a la cámara de seguridad que el chofer tenía instalada en su unidad. Después, la compartió en su cuenta de TikTok, en donde también difunde publicaciones relacionadas con este tipo de servicios, como información que los usuarios le piden de las normas de operación.

En este material igual se escucha a las pasajeras discutir con él por la elección que tomó, incluso una de ellas le dice que va a buscar la manera de reportarlo. Esto también causó una lluvia de opiniones en la red social china, lo que provocó que la publicación se hiciera tendencia y acumulara varias reproducciones.

De acuerdo con el video compartido, el conductor de nombre Fidel inició el viaje con normalidad, en el que debía trasladar a una mujer y una acompañante a una consulta médica. A la mitad del recorrido su esposa lo llamó para decirle que su hijo había tenido un accidente en la escuela.

Su pareja le dijo que no podía ir porque estaba muy lejos de la institución, a lo que el chofer señaló que pronto se presentaría en la institución académica para recoger al menor. Fue en ese momento cuando le precisó a las clientas que ya no podía continuar con el servicio.

En respuesta, una de las clientas reaccionó molesta al indicarle que debía llevarla al lugar que había solicitado, incluso aseguró ya había realizado el pago correspondiente.

“Consígueme otro carro y ya me dejas”, indicó la pasajera, a lo que Fidel le contestó “Lo siento mucho señora, no puedo hacer eso”. De este modo fue como empezaron a discutir, pues ellas no querían descender de la unidad.

El hombre al volante aclaró que el sistema solo haría el cobro del trayecto que se había recorrido, es decir, la clienta no tendría que pagar el servicio como si se hubiera finalizado, sino que solo debía entregar la parte proporcional.