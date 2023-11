Cuauhtémoc Blanco desea ser entrenador de las Águilas y la selección

AGENCIAS.-Cuauhtémoc Blanco ya tienes planes para su futuro inmediato, incluso adelantó que cuando termine su mandato como gobernador de Morelos, le gustaría regresar a las filas del equipo de sus amores.

El próximo año se llevarán a cabo las elecciones estatales del estado de Morelos por lo que Cuauhtémoc Blanco vive sus últimos meses como gobernador de dicha entidad federativa y con ello su etapa como político habría llegado a su fin, pues tiene las intenciones de retomar su carrera en el futbol, ahora como entrenador.

Blanco aseguró que desea ocupar el banquillo de las Águilas del América en un fututo, y posteriormente, tener la oportunidad de ser el entrenador de la selección mexicana.

“Yo siempre se los he dicho, que algún día me encantaría dirigir al América, algún día a la selección, pero como siempre lo he dicho, hay que ir paso a paso. Lo he dicho muchas veces que cuento termine aquí, me voy a ir a Europa un mes, para ver entrenamientos, prepararme y después regresar”