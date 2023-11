En China, incendio en edificio deja 26 muertos y decenas de hospitalizados

Este jueves, al menos 26 personas murieron y decenas fueron hospitalizadas por un incendio en un edificio en la provincia de Shanxi, en el norte de China, informó la prensa estatal.

El fuego comenzó en un edificio de cuatro plantas perteneciente a la empresa de carbón Yongju en la ciudad de Luliang sobre las 06:50 horas, indicó una cadena de televisión.

Un medio local señaló que se confirmó la muerte de 26 personas, una más que en el anterior balance. Previamente había informado que un total de 63 personas habían sido evacuadas del edificio y que 51 fueron hospitalizadas.

Explicó que el fuego fue «controlado» y también indicó que «varios responsables» de la empresa «fueron detenidos» y «están siendo investigados», citando a las autoridades locales.

Un video publicado en la red social Weibo mostraba llamas y una espesa humareda negra saliendo del edificio, con decenas de personas gritando desde el estacionamiento.

El edificio de este video coincidía con las imágenes de la sede de la empresa colgadas en su página web.

#BREAKING I Major fire engulfs office building in Lvliang, Shanxi. At least 11 confirmed dead, 51 hospitalized. On Nov 16, a fire erupted at the Yongju Coal Industry building in Lishi District, Lvliang City, Shanxi Province. Official reports state 51 people were hospitalized,… pic.twitter.com/ngcuWtprgB

— mishikasingh (@mishika_singh) November 16, 2023