Son detenidas 14 personas por trasladar cuerpos en frontera de Tamaulipas

Después de la detención en Tamaulipas de 14 sospechosos en la frontera que transportaban cuatro cuerpos, el vocero de Seguridad Pública en Tamaulipas, Jorge Cuéllar afirmó que los 14 detenidos no son migrantes ni tamaulipecos son de Nuevo León y de San Luis Potosí y aseguró que están en proceso las investigaciones y protocolos que la investigación marca.

Hay que destacar que los hechos, se registraron en una brecha del poblado Los Guerra entre Miguel Alemán, Tamaulipas, y Los Herrera, Nuevo León tras un incidente vehicular.

Señaló que los militares iban de escolta a personal de Pemex sobre la carretera Miguel Alemán a los Aldama y que en inmediaciones de los Treviño, se dio el percance se dio el accidente con una camioneta Chevrolet Silverado.

Detuvieron a 14 personas que trasladaban 4 fallecidos envueltos en cobija y ya está en proceso la investigación por la Fiscalía de Tamaulipas.

Rechazó que haya incremento de secuestros en el estado, ya que desde hace tres meses que no se registra ningún secuestro por lo que llamó a denunciar si se presentan, si no hay denuncia no hay secuestro.

En cuanto a la identificación de los bromistas con artefactos explosivos en el teatro Amalia G de Castillo Ledón no se encontró nada.

Destacó que se está trabajando con propuestas para reforzar las sanciones para los bromistas, tal como lo señaló, José Calanda, presidente de las mesas de seguridad en el estado.

Recordó que las sanciones van de 3 a 7 años para los adultos, en los menores aclara que las sanciones son diferentes.

Con información de: milenio.com