Nunca he tocado a una niña con intenciones sucias: Enrique Guzmán

El cantante Enrique Guzmán negó que alguna vez haya tocado a una menor “con intenciones sucias”, ante las críticas por su polémica declaración sobre un presunto abuso sexual a una menor de edad.

“Llevo mucho tiempo siendo atacado, de alguna manera, por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría”, declaró en un video difundido en sus redes sociales.

El rockero aseguró que fue “sarcasmo” el comentario que hizo en una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional, en el dijo que a su edad “tener relaciones con una niña chiquita” le “encanta”.

Dijo que la pregunta de la reportera le “sacó el tapón”, lo que, según él, ocasionó que respondiera de tal manera.

“Me sacó el tapón, me hizo quitar los pies del suelo y entonces decir de repente de cosas que no debo decirlo o no debía decir en ese momento o en ese modo”, argumentó.

“Ofrezco una disculpa a todos los que sí se sintieron ofendidos por ese comentario. Espero no haber herido a nadie, espero que si alguien de alguna vez piensa que soy así pues que llegue con las pruebas en la mano”, reiteró.

El ex de Silvia Pinal dijo que “nunca” ha visto el video aludido por la periodista y aseguró que no existen pruebas para comprobar que alguna vez ha abusado de una menor.

“No hay forma de que alguien pueda probar con un vídeo que yo haya tocado a alguna menor alguna vez en mi vida”, argumentó. “Nunca he tocado a una niña con una intenciones sucias”, reiteró.