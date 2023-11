Agencias.-

Paulina Mercado, conductora de “Sale el Sol”, recientemente en un video junto a Juan Soler y el cual compartió en sus redes sociales, contó que le detectaron un tumor cerebral y que deberá someterse a una operación para retirarlo.

“Tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, es una operación que sí me da miedo porque sí te parten el cráneo, te quitan una tapita y demás. Desde que me enteré, desde que ha sido estando contigo y que me has acompañado de la manita, yo juego a la Mujer Maravilla”, expresó.

Tras dar a conocer esta noticia, la famosa habló más sobre este tema en la más en una reciente emisión de “Sale el Sol”, donde señaló que el tumor se lo detectaron hace varios años, pero es hasta ahora que deben quitárselo porque podría ocasionarle algunos problemas.

“Tengo este tumorcito hace cuatro años y el doctor me dijo que está chiquito y mientras no dé lata puede vivir ahí, hay unos que crecen, se mueven y otros que están ahí toda la vida. Yo he ido a los estudios cada cuatro o seis meses, la última a la que fui el doctor me dijo: ‘Paulina, lo tenemos que quitar’”, dijo.

Agregó que ella había ido al hospital por otra cosa cuando le notificaron del tumor por primera vez: “me hicieron la resonancia por meningitis que es cuando te entra un virus o una bacteria al cerebro y se te inflama, es muy delicado. Y ahí se dan cuenta”.

En la plática, la novia de Juan Soler dijo que, aunque muchos podrían tomar como una mala noticia tener un tumor en el cerebro, la famosa le ha visto el lado positivo. Por otra parte, Mercado explicó cómo será la operación a la que se someterá y qué día se realizará.

“Es como un mapeo, te ponen el aparato y ya saben dónde está (el tumor). Sí te quitan la tapita, pero ya saben dónde está localizado. Tengo entendido que te ponen una capita de colágeno y luego te ponen la tapita”, explicó.

Comentó que la internan el diez de diciembre y “el once me hacen la cirugía”. Añadió que no le preocupa que tengan que raparla para poder hacer la operación, pero que está negociando con su doctor para que no le quiten mucho cabello.