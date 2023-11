Alertan sobre billetes falsos en el ‘Buen Fin’

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- La Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Madero alerta sobre la posible llegada de billetes falsos durante el «Buen Fin» y en la recta final del año que es cuando hay mayor circulante; exhorta a los comerciantes a seguir los procesos de seguridad para la detección del dinero apócrifo.

El presidente de este grupo camaral Pedro Sanchéz Juárez, expuso que es justo en este periodo del año cuando llega este tipo de billetes a los negocios del municipio petrolero, por lo que exhortó a los agremiados a estar atentos a esta situación.

“A veces nos toca la mala suerte de que llegamos a aceptar uno de estos billetes apócrifos, lo que recomendamos es que retengan el billete y que lo reporten a las autoridades correspondientes”, expresó.

Billetes que más falsifican son los de 200 y 500.

Comentó que hasta esta semana la Canaco no tenía conocimiento de que algún comercio hubiera sido afectado con este tipo de billete.

“Son los billetes de 200 y 500 las denominaciones más comunes. Hasta ahorita nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan registrado casos, apenas empieza la derrama económica con el Buen Fin y pedimos a este sector a que estén alertas y sigan los protocolos para no ser engañados”, indicó.

Sánchez Juárez, mencionó que aunque los billetes actuales cuentan con varios candados de seguridad, los vivales siempre encuentran formas para falsificarlos, por lo que es indispensable contar con la herramienta para su detección, “esperemos que no se registre la llegada de billetes falsos. Se puede detectar por medio de un láser y algunos todavía lo hacen a la antigua con los plumones”.

Pedirán apoyo de las autoridades.

Comentó que ante esta panorámica ya han buscado un acercamiento con las autoridades para prevenir posibles situaciones que afecten a los comerciantes del municipio petrolero.

“Hemos tenido pláticas con el coordinador de la Guardia Estatal y ese es precisamente uno de los puntos que están viendo para que no se registren este tipo de hechos”, señaló.

