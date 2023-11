Sequía causa mortandad de peces en laguna

Alfredo Guevara / El Diario Mx

San Fernando, Tam.- El bajo nivel de agua que presenta la laguna, conocida como “Anda la piedra” en el municipio de San Fernando, por cuestiones del cambio climático y la ausencia de precipitaciones pluviales, ha causado la mortandad de toneladas de peces de diferentes especies.

Aparte de ello, el canal natural que abastece de agua de la Laguna Madre a la de “anda la piedra”, se encuentra azolvado, impidiendo el acceso de ese recurso y contribuyendo a la mortandad de peces, aseguró Marina Rodríguez Andrade.

La presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura, en el Congreso local, refirió que por lo menos dos mil familias, dedicadas a la pesca en esa región de San Fernando se han visto afectadas, al no poder realizar esa actividad desde hace semanas a la fecha.

“Hemos hecho el llamado a la Subsecretaría de Pesca, con el objeto de que sea la instancia que se encargue de gestionar o encontrar los mecanismos que permitan desazolvar el canal natural que abastece de agua de la laguna madre a esa zona conocida como anda la piedra o bien, cabaceño en San Fernando”, aseveró.

A ciencia cierta desconoció la cantidad de peces muertos ante la falta de oxígeno y el bajo nivel de agua que presenta la laguna “anda la piedra”, al exponer que la problemática se arrastra desde hace semanas, en las que no ha intervenido ninguna autoridad federal o estatal.

La legisladora lamentó que hasta ahora no hayan solucionado la problemática que enfrentan las dos mil familias en esa región de San Fernando, por considerar que es una de las actividades de las que viven “y si no hay pesca, su economía no les permite subsistir mucho tiempo”.

El bajo nivel de agua que presenta la laguna “anda la piedra”, es el resultado del impacto ocasionado por el cambio climático, además de la ausencia de importantes precipitaciones pluviales, afectando a la laguna madre y quienes dependen de este recurso.