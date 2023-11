Lucía Méndez continuará con su carrera musical el siguiente año. La actriz y cantante estuvo de visita en la ciudad en donde confirmó, planea el lanzamiento de un disco ranchero.

«Son canciones inéditas los que yo quería y lo retomo en enero porque estoy montando un espectáculo nuevo», adelantó.

Son más de 50 años de carrera de Lucía Méndez por lo que no descartó lanzar un libro de la mano de Javier León, biógrafo de Luis Miguel.

«Hemos estado en conversaciones para hacer mi libro de mi vida, quizá ahí me anime más», comentó.

Pero lo que por el momento se negó a realizar, es una bioserie.

«No me he definido, no he aceptado. No es fácil, siempre quedas mal, siembre hay broncas, problemas, angustias y yo realmente no quiero tener angustias por mi bioserie. Todavía lo estoy pensando. Cuentas lo que quieras contar», dijo.

Después de la polémica que se generó durante la primera temporada del reality «Siempre reinas» entre Lucía y Laura Zapata, la actriz reafirmó que no tiene ninguna amistad con ella y lamenta que se exprese mal de otras personas.

«Como una señora que le tira y dice cosas, adjetivos calificativos muy fuertes si tiene tanta cola que le pisen. con que calidad moral se atreve a hablar. Ella sale como una dama y luego inventa tanta mentira», expresó.

_Con información de: telediario.mx_