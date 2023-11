Max Verstappen gana su decimoctava carrera de la temporada en Las Vegas

Agencias.-

En Las Vegas, Max Verstappen obtuvo su decimoctava victoria de la temporada de Fórmula 1, superando a Charles Leclerc y Sergio Pérez en una emocionante carrera.

A pesar de los desafíos, Verstappen consolidó su subcampeonato con una notable remontada.

El circuito urbano de Las Vegas, utilizado por primera vez en 41 años, ofreció una competición llena de adelantamientos, compensando los problemas iniciales con el alcantarillado.

La ciudad, conocida por su vida nocturna en los casinos, revivió la emoción de la Fórmula 1 en sus calles.

