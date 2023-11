Cayó en 2023 la industria química

Teresa Macías/El Sol de Tampico

La industria química estima una recuperación en ventas en el 2024, luego de un año complicado con una fuerte competencia de productores asiáticos y de una baja en el mercado.

“La cadena plástica está muy afectada por las importaciones que han sido de dumping asiáticas que este año estuvieron salvajes, por lo que hay mucha reserva de parte de los inversionistas y el tema electoral genera incertidumbre y tenemos que irnos con calma”, comentó Luis Appertti, presidente de la Asociación de Industriales del sur de Tamaulipas (Aistac).

Advirtió el industrial que el 2023 ha sido un año complicado, y que el 2024 es incierto, aunque esperan cambios positivos al entrar en juego algunas medidas arancelarias que estarán nivelando la balanza para los productores nacionales.

“La venta de la industria petroquímica se ha reducido 30% este año a nivel global”, por la entrada al mercado de jugadores asiáticos que han llenado la oferta de producción.

Advirtió que las plantas químicas no han bajado su nivel de producción, solo se han reducido las ventas.

“Si se reduce un mercado se busca otro, pero la realidad es que no hay mucho a donde ir, porque en el caso de la industria química no es un commodities, son mercados muy específicos y no hay tantos jugadores, y si alguien manipula por decreto o por capacidad de producción, hay un efecto en todo el mercado, si alguien inyecta más materia prima destruye toda la cadena”.

Indicó que las plantas químicas no se pueden acelerar y desacelerar, ya que generalmente las plantas productivas tienen un reactor que se tiene que llenar, “hay unas que no se pueden detener y otras que pueden trabajar a menor capacidad, cada una de las industrias ha estado tomando las medidas en función de las necesidades”.

Aseguró que el tipo de cambio ha influido en la industria, sin embargo, en empresas como la de MG Polímeros en Altamira, dijo que no es un tema de producción porque la materia prima se compra en dólares y el producto final se vende también en dólares.

“El tipo de cambio nos ayuda en el costo de operación, tenemos un tipo de cambio más favorecido y real, nosotros pagamos salarios e insumos de servicio como energía eléctrica y agua en pesos”.