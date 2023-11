César Bono pide ayuda para desalojar a una mujer que habita su casa sin pagar renta

El actor César Bono alarmó a sus seguidores luego de compartir un video en el que solicitaba su ayuda.

Señaló que una mujer habitaba su casa sin pagar renta. Incluso, comentó que ya había iniciado un proceso legal que no tuvo una buena resolución para él.

“Solicito su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año”, es la descripción con la que el actor posteó el video.

César Bono mencionó que una mujer llamada Jessica López estaba viviendo en su casa sin pagar renta, por lo que no sabía cómo proceder al respecto.

“México, estoy en problemas, soy César Queijeiro Bono, y quiero decirles que en mi casa que se ubica en La Herradura, en Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pagó un año adelantado de renta. Hace dos años, que jamás le pedí yo que fuera la forma de pago”, dijo.

Además, el famoso comentó que no sabía de qué manera proceder, pues ya había intentado hacer algo por la vía legal y no ocurrió nada.

“Yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre, me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar. En todo este 2023 no pagó ni un solo centavo, yo sé dónde vive la mujer, yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando y quiero pedir su apoyo a todos los medios de comunicación y a la opinión pública”, puntualizó.

Finalmente, César Bono mencionó que a su edad no tiene los ánimos para seguir batallando con dicha situación, por lo que pedía ayuda a las personas que, en algún momento, lo vieron trabajar para lograr conseguir el patrimonio que tiene actualmente.

“Yo tengo 73 años de edad, no tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora. La casa es mía, de nadie más, ella vive sin pagar renta, pido su ayuda a toda la gente que me haya visto trabajando desde hace 50 y tantos años. Yo soy actor y jamás le he robado 5 centavos a nadie y a mí me están robando desde hace un año”, concluyó el famoso.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

Con información de: telediario.mx