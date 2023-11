Creían que era pobre, pero era un multimillonario en secreto

Agencias.-

Geoffrey Holt, un hombre de apariencia pobre que vivía en el pueblo de Hinsdale, Nueva Hampshire, dejó una herencia de 3,8 millones de dólares a la comunidad tras su muerte.

Holt, que trabajaba como cuidador de una comunidad de casas móviles, vivía una vida sencilla y modesta. Vestía ropas deshilachadas, no tenía automóvil y su casa móvil apenas tenía muebles.

Sin embargo, Holt era un multimillonario. Sus ganancias provenían de una herencia que recibió de su padre, un exitoso empresario. Holt decidió dejar su dinero a su comunidad para que se beneficiara en las áreas de educación, salud, recreación y cultura.

La herencia ha sido recibida con sorpresa y gratitud por los habitantes de Hinsdale.

Las autoridades locales aún no han decidido cómo se gastará el dinero, pero algunas propuestas incluyen reparar el reloj comunitario, mejorar algunos edificios o crear un curso de manejo online.

