Cristiano Ronaldo y Messi se volverán a ver en la Riyadh Season Cup

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos jugadores que han marcado los últimos años en el fútbol mundial, se volverán a ver ‘las caras’ sobre un terreno de juego en la Riyadh Season Cup, en febrero de 2024, cuando se enfrenten el Al Nassr en que milita el luso y el Inter Miami.

Será, según han anunciado los organizadores en sus redes sociales, en un torneo bautizado “El Último Baile” que reunirá en el Kingdom Arena de Riad a los dos clubes saudíes Al Hilal y Al Nassr, y al Inter Miami FC, con partidos en formato de liga, que se celebrará en febrero de 2024, aún sin fecha fija.

La última vez que se midieron Messi y Cristiano Ronaldo, con ambos en el PSG y el Al Nassr, respectivamente, fue el 19 de enero de 2023, en Riad, con el equipo francés del argentino ganando al Ryad Season Team con el portugués, por 5-4.

“The Last Dance” ⚽❤️

ضمن بطولة كأس موسم الرياض 🏆 🇸🇦

نادي النصر يواجه نادي انتر ميامي 👏

رونالدو و ميسي في مباراة تاريخية تجمعهم 🔥

على ملعب المملكة ارينا 📍

🗓️Feb 2024#RiyadhSeason Cup is here 🏆⚽

️ bringing you "The Last Dance”,

Where Al Nassr goes head-to-head with… pic.twitter.com/imkEga92Vi

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 21, 2023