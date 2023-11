En Ohio, balea hombre a cuatro personas en Walmart y luego se quita la vida

En Ohio, autoridades de la ciudad de Beavercreek acudieron a un Walmart ante el reporte de un tiroteo que dejó al menos cuatro personas heridas antes de que el tirador se quitara la vida, según escribieron medios locales.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, el Departamento de Policía local acudió al 3360 Pentagon Blvd donde el tirador disparó contra la gente en el centro comercial.

Algunos videos de redes sociales mostraron una fuerte movilización policiaca en la zona mencionada.

El ataque se reportó alrededor de las 20:30 en el Walmart de Beavercreek, un poblado de unos 50 mil habitantes de la zona metropolitana de Dayton.

“Ahora mismo se desconoce el estado de las víctimas”, pero todas fueron trasladadas a hospitales para ser atendidas, según dijo el capitán de policía Scott Molnar en una conferencia de prensa.

El agresor murió tras aparentemente dispararse a sí mismo, añadió la policía. En un primer momento no se publicaron su nombre, si había una motivación para el ataque ni otros detalles.

La policía había dicho antes en redes sociales que la tienda se había despejado y asegurado y no había una «amenaza activa”.

«Estamos desconsolados por lo que ha ocurrido en nuestra tienda de Beavercreek, Ohio. Esta sigue siendo una situación en curso, y estamos colaborando estrechamente con los investigadores en el lugar», dijo Walmart en un comunicado.

🚨#BREAKING: Gunman opens fire on shoppers inside a Walmart Multiple people have been shot

⁰📌#Beavercreek | #Ohio

Currently, multiple law enforcement and emergency crews are on the scene after male suspect with a rifle entered inside Walmart store in Beavercreek, Ohio, and… pic.twitter.com/TOhn9GXhtO

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 21, 2023