Así será el repechaje de CONCACAF para la Copa América 2024

En el camino hacia la Copa América 2024 se le ha concedido una segunda oportunidad a aquellas selecciones que no avanzaron a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Estas tendrán la oportunidad de volver y hacerse de un lugar en la Copa America por medio de un repechaje.

Durante marzo de 2024 se tendrán los enfrentamientos mas importantes, Canada vs. Trinidad y Tobago y Costa Rica vs. Honduras. Las cuatro selecciones lucharan por la victoria en un evento que traera grandes emociones pues no solo competirán por clasificar sino también para redimirse luego de su derrota.

Por otro lado, las semifinales de la Concacaf Nation League han llegado y con estas las selecciones tendrán tanto la oportunidad tanto de hacerse con la victoria en la Nations League asi como de tener un lugar asegurado en la Copa América 2024.

Este evento tiene como fecha de inicio el 20 de junio de 2024 y llegara a su fin el Domingo 14 de julio del mismo año.

The Concacaf Nations League Finals bracket is set!

Panama 🇵🇦 vs 🇲🇽 Mexico

United States 🇺🇸 vs 🇯🇲 Jamaica pic.twitter.com/2H9MU8Hhv2 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 22, 2023



Con información de: www.mediotiempo.com