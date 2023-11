Inconforma a priistas agandalle del PAN con candidaturas al Senado

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- El expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas, expresó su inconformidad ante el hecho de que el Partido Acción Nacional, (PAN), nuevamente propondrá la fórmula de candidatos al Senado de la República.

Estimó que correspondía al PRI encabezar la fórmula, por lo cual no está de acuerdo en ese sentido.

Explicó que, se tiene previsto que en aquellas entidades en las cuales uno de los partidos de la coalición encabece la candidatura al Gobierno del Estado, el otro de los partidos de la coalición presentaría a los candidatos a senadores, pero no fue así.

Añadió que en 2022 y 2023 el PAN encabezó las formulas a cargos de elección popular, por lo cual correspondía ahora al PRI presentar sus candidatos, por lo cual dijo que en lo personal no está de acuerdo.

El diputado Melhem Salinas estimó que no se ha hecho justicia a la militancia priista en cuanto a las fórmulas de candidaturas.

Hizo hincapié en que es su posición personal y no una posición del partido tricolor.

Comentó que, bajo tales condiciones, en lo personal no le interesa buscar una candidatura a una diputación federal, pues no tiene caso ir en segundo lugar ya que el PRI merecía ir en el primer lugar. “Si no es así, “es mejor dejarla pasar”” mencionó.

Insistió en que si no se concede al PRI la oportunidad de encabezar formulas difícilmente se anima a la militancia. Ya se cedió en el 2022 y en 2023 y nuevamente se coloca al PRI de Tamaulipas en el segundo lugar.

Apuntó que PAN y PRI en Tamaulipas se encuentran en circunstancias iguales pues ninguno de estos es Gobierno, y además los panistas tienen un desgaste más acentuado que el PRI, por haber si el Gobierno Estatal anterior.