Agencias.-

La modelo mexicana Cynthia de la Vega, quien se convirtió en la nueva directora de Miss Universe Mexico, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde dejó claro lo contenta y comprometida que está con esta nueva responsabilidad.

“El comienzo de una nueva era. Un sueño hecho realidad, donde trabajaremos duro para impulsar a las mujeres mexicanas”, escribió en su cuenta de Instagram quien sustituye a Lupita Jones, directora de Mexicana Universal, organización que cada año buscaba a las mujeres que pudieran representar al país en el certamen Miss Universo.

“Gracias a los que han confiado en mí y gracias por ser parte de este emocionante viaje de empoderamiento, inspiración y momentos inolvidables… porque ahora la belleza no tiene límites”, enfatizó Cynthia, quien se dará a la tarea de formar a las futuras aspirantes al título de Miss México, con miras a volver a coronar a una mexicana como Miss Universo.

Una de las primeras personas en felicitar a Cynthia de la Vega al ser nombrada como directora de Miss Universe Mexico fue Sofía Aragón, quien fue Miss México en 2019 y escribió un mensaje de apoyo a su colega: “El tiempo acomoda todo en su lugar. ¡Mucho éxito, bonita! Que vengan muchas coronas para México”, señaló.

Pero, ¿quién es Cynthia de la Vega, nueva directora de Mexicana Universal? De entrada, podemos decir que es una estratega que llega a darle un giro a la dinámica de la franquicia, ya que desde que anunció en Instagram que ella estaría al frente de este encargo, puso en su Bio que es la “Directora Nacional de Miss Universe Mexico”.

Así dejó claro que busca hacer a un lado a la franquicia Mexicana Universal de Lupita; Cynthia de la Vega, de 32 años, es una modelo originaria de Nuevo León, quien en 2010 fue la primera finalista del certamen Nuestra Belleza México y ganó el derecho para representar al país en el concurso Miss Mundo en 2011, aunque no sucedió porque le quitaron el título.

La versión oficial de este hecho, que ofreció Lupita Jones fue por indisciplina. Sin embargo, Cynthia dijo que Lupita le arrebató el título alegando un problema con su peso y una supuesta lucha de egos, aunque en distintos medios se manejaron versiones relacionadas con que Cynthia, quien en aquella época tenía 19 años, había trabajado como escort.

DIJO ADIÓS A MEXICANA UNIVERSAL

Hace unos meses, se había comenzado a especular que Lupita Jones dejaría su cargo en Miss Universo México luego de más de 30 años al frente de la organización. Sin embargo, la exreina de belleza puso fin a los rumores y confirmó la información que sonaba cada vez más fuerte, situación que no comentó para no afectar la participación de Melissa Flores, representante mexicana en Miss Universo.

A través de un un video en video que compartió en su cuenta de Instagram, Lupita Jones confirmó que deja Miss Universo México, organización que dirigió por más de 30 años: “en los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo”, comenzó.

Lupita Jones, quien hasta hace unos días se presentó en la última gala del certamen como directora de Miss Universo México, explicó que debido a varias situaciones que vivió, podía intuir que no iba a estar por mucho tiempo más en ese puesto; “hablé con la directora de licencias y me dijo ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando”.

De igual forma, Jones agregó que si decidió guardar silencio hasta ahora fue para no afectar la participación de la actual representante mexicana en el certamen, no obstante, dejó ver, entre líneas, que su salida y la polémica que ha vivido en los últimos meses sí se debe a que Melissa Flores no pasó de la primera ronda de eliminación. “Era muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara”, expuso.