Daría el HRAE 300 bases; ‘serían insuficientes’: Sntsa

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.- La transición del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) Bicentenario 2010 al nuevo programa IMSS Bienestar, no representa ningún riesgo para los derechos de los trabajadores sindicalizados, pues se mantendrá el contrato colectivo vigente, aseguró Juan Carlos Contreras Izaguirre.

El secretario general de la Sección 102 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), añadió que el proceso también contempla la basificación de trabajadores que actualmente reciben un pago por honorarios, sin embargo reconoció que aún no les han dicho cuántas ni para cuándo.

«La semana pasada estuvimos en una reunión de dirigentes sindicales de todos los hospitales regionales de alta especialidad, en la que nos informaron sobre esta transición que ya está en marcha y que es aparte del que se realiza con el sistema estatal de salud, que también pasa a IMSS Bienestar», expuso.

El dirigente sindical agregó que en la reunión se abordó también lo referente al traspaso de los recursos humanos de una institución a otra, que de cierta manera generó nerviosismo entre los trabajadores con base, tema en el que adelantó no hay de qué preocuparse.

«Lo principal es que no se perderá una sola de las prestaciones ni se lesionarán los derechos laborales, el contrato colectivo no cambia. En cuanto a los compañeros que laboran por contrato, alrededor de 300, sabemos que habrá basificaciones pero no nos han dicho cuántas ni cuándo», apuntó.

Sin embargo, Contreras Izaguirre confió que no solo se dé certeza laboral a los eventuales, sino que también se ponga fin al faltante de plazas que desde su inauguración padece el HRAE Bicentenario 2010.

«Son alrededor de 500 plazas las que se necesitan para tener la plantilla completa en todas las áreas, por lo que en caso de dar base a los compañeros eventuales sólo restarían poco más de 200 por cubrir», concluyó.