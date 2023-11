Enrique Iglesias asegura que su próximo álbum será el ultimo de su carrera

Enrique Iglesias continúa con su promesa de ya no grabar música nueva tras el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, que es el número 11.

Mientras promociona los sencillos que forman parte de la producción discográfica titulada “Final Vol.2.” que saldrá en febrero, el cantante mantiene su promesa que este será el último álbum que lanzará en forma tradicional.

“Está terminado. De hecho, saldrá en febrero. Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno o dos vídeos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo”, dijo Enrique a Today.

“He estado trabajando en este álbum durante bastantes años. Y para mí siempre fue como dije, mi último álbum… este es todo. No creo… no, lo sé, no haré más álbumes”, expresó en dicha entrevista.

No obstante, los seguidores de Iglesias tendrán la oportunidad de ver al cantante en el escenario durante su gira actual “The Trilogy Tour”, con la que comparte tarima junto a Ricky Martin y Pitbull

Un mes después de los conciertos de los tres famosos, se anunció que la gira se ampliará con 18 nuevos espectáculos que tendrán lugar en 2024.

Cabe mencionar que justamente en la promoción de esta gira, Enrique también mencionó su intención de ya no lanzar música de manera convencional.

“Podría ser mi último álbum. No es algo en lo que haya estado pensando durante los últimos meses. Es algo en lo que he estado pensando durante los últimos años”, dijo durante una charla de Instagram con Ricky Martin y Sebastián Yatra.

“Habrá vol. 1 y vol. 2, pero son definitivos. Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, donde creo que es el momento adecuado para publicarlo y he estado pensando en esto desde 2015”, agregó.