¡Miranda! enloqueció a tamaulipecos

Agencias.-

La popular agrupación Miranda! se presentó la noche del martes 21 de noviembre en Tampico, Tamaulipas y fueron recibidos entre aplausos y regalos de sus fans, incluso un seguidor del dúo pop argentino les regaló un par de peluches personalizados.

En las redes sociales un usuario compartió el momento mágico que vivió durante el show de los argentinos, cumpliendo su misión de hacerles llegar unos presentes a los vocalistas de la agrupación: Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

En TikTok, el usuario @akindofbluegreen compartió un video donde con entusiasmo espera que los peluches que personalizó lleguen hasta el escenario. En dicho clip se puede observar cómo son lanzados al aire y llegan hasta los pies de los cantantes.

Los peluches personalizados del conocido doctor fueron bien recibidos por Alex y Juliana, quienes comenzaron a interactuar con los muñecos que lucían el mismo vestuario verde que la banda argentina.

“Personalicé estos @drsimi_oficial en miranderos y no quise desaprovechar el momento para que lograran verlos y no solo eso sino hasta bailaron con ellos, Ale me vio y me agradeció desde el escenario. Soy fan de @Miranda! desde mi niñez”, indicó el fan tamaulipeco.

La banda originaria de Buenos, Aires Argentina, Miranda! se presentó por primera vez en Tamaulipas ante más de mil personas en un concierto exclusivo. Sin duda una velada que los fans tamaulipecos recordarán con emoción y por muchos años.