Roban hackers 47 millones de dólares en criptomonedas a KyberSwap

Tras el anuncio del robo, KyberSwap anunció en su web que inició un proceso de compensaciones para los usuarios afectados, que tienen que seguir unos pasos para comprobar si cumplen con los requisitos.

KyberSwap, fundada en 2017 en Vietnam, figura en el puesto 25 en el mercado global de las criptomonedas, con una cuota de mercado del 0.592 por ciento, según el portal VnExpress

🚨Urgent🚨

Dear KyberSwap Elastic Users,

We regret to inform you that KyberSwap Elastic has experienced a security incident.

As a precautionary measure, we strongly advise all users to promptly withdraw their funds. Our team is diligently investigating the situation, and we…

— Kyber Network (@KyberNetwork) November 22, 2023