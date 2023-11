Suspende India estado de emergencia por actividad sísmica

Este jueves las autoridades islandesas decidieron suspender el estado de emergencia declarado el pasado día 11 en Grindavík (suroeste) por la actividad sísmica al considerar que decreció la probabilidad de una erupción dentro de los límites de la localidad.

El nivel de alerta fue rebajado hoy a peligroso, lo que implica que se ampliará el número de horas en los que los residentes, por cupo, podrán acercarse a recoger sus pertenencias en este municipio de unos 4 mil habitantes evacuados desde hace casi dos semanas.

La Oficina Meteorológica de Islandia (IMO, por sus siglas en inglés) considera no obstante todavía posible que se produzca una erupción volcánica, en especial en la zona entre Hagafell y Sýlingarfell, varios kilómetros al noreste de Grindavík.

La actividad sísmica se redujo en los últimos días, a la vez que se registraron elevaciones del terreno en Svartsengi, recordó este organismo, que informó hace días de la detección de magma en el denominado dique volcánico, de unos 15 kilómetros y formado por intrusiones de material volcánico, en estado líquido, que se solidifican en un proceso lento.

La probabilidad de una erupción volcánica en algún lugar a lo largo de la intrusión de magma persiste. Es posible que el magma pueda emerger en el área entre Hagafell y Sýlingarfell. Sin embargo, al continuar la distensión de la corteza y decrecer la sismicidad, además del flujo de magma en la intrusión, la probabilidad de una erupción inminente disminuye con el tiempo.

Las autoridades islandesas comunicaron la semana pasada que construirían diques de protección contra la lava, de 6 a 8 metros de altura, en torno a la cercana planta eléctrica de Svartsengi y la Laguna Azul, el famoso balneario geotermal situado en la zona y cuyo cierre se ha prolongado al menos hasta el 30 de noviembre.

Islandia es una isla volcánica situada en el Atlántico Norte que tiene una población de unos 370 mil habitantes y una extensión de más de 100 mil kilómetros cuadrados.

ICELAND – Has built a Volcano wall, to protect the town from lava flow when she blows!

— Elander & the News (@ElanderNews) November 22, 2023