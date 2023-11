Menor se ‘infiltra’ en zona de equipaje en aeropuerto de Chile

Un incidente inusual se registró el pasado 16 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, cuando un niño ingresó a la zona de traslado de equipaje a través del counter, área destinada al check-in. Las cámaras de seguridad captaron el momento y el personal del aeropuerto actuó rápidamente para rescatar al menor.

El hecho quedó documentado en un video que se volvió viral en redes sociales, mostrando cómo el niño se subió a la zona donde se deposita el equipaje, transitó por los conductos destinados a las maletas para su traslado, y finalmente fue rescatado por trabajadores del área de manejo de equipaje que detectaron la situación.

El Aeropuerto de Santiago emitió un comunicado destacando que sus instalaciones cumplen con todos los estándares internacionales de seguridad en cuanto al diseño de su infraestructura. Aseguran contar con tecnología de cámaras y dispositivos que permiten detectar situaciones anómalas y prevenir incidentes.

Además, señalaron que el funcionamiento seguro de la infraestructura, incluyendo los counters de check-in, las balanzas y las cintas de ingreso del equipaje de bodega, es responsabilidad del personal contratado por las aerolíneas y sus empresas de manejo de equipaje.

En el comunicado, expresaron: «Estamos recabando toda la información para determinar cómo se produjo esta situación y reforzar medidas y protocolos de resguardo con los operadores de las aerolíneas para evitar que se repitan, más allá de la responsabilidad que deben tener los padres y cuidadores por los niños y niñas a su cargo».

