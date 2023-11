Santiago Giménez anota triplete en el derbi de Rotterdam

Agencias.-

El delantero mexicano Santiago Giménez brilló con un espectacular hat-trick, rompiendo una sequía goleadora de seis partidos, y lideró al Feyenoord en la victoria por 4-2 sobre el Excelsior en el derbi de Rotterdam.

Giménez, conocido como Bebote, no marcaba desde su doblete contra el Lazio en la Champions League.

El jugador de 20 años anotó a los seis minutos, aprovechando un centro de Igor Paixao.

Aunque el Excelsior empató, Giménez volvió a marcar en la segunda mitad, sumando tres goles en total.

El Feyenoord se sitúa segundo en la tabla de la Eredivisie, a cuatro puntos del líder PSV Eindhoven, antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en la Champions League.

The Rotterdam derby is ours. 🙌#excfey pic.twitter.com/oitCdsgr8x

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 25, 2023