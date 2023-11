Tamaulipas será referente nacional en salud: Américo

Staff ED.-

Cd. Victoria, Tam.- Tamaulipas va a ser el ejemplo nacional de lo que se puede hacer en el sector salud, con mejor infraestructura, abasto de medicamentos, seguridad laboral y un trato humanista en la atención médica a los pacientes, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En su visita al Hospital General IMSS-Bienestar “Norberto Treviño Zapata”, de esta capital, el cual consideró como su «segundo hogar» por haberse desempeñado profesionalmente aquí durante 30 años, el gobernador del Estado confió en que, así como en su momento, cuando le tocó ser director de este centro médico se logró convertirlo en un referente de la salud en Tamaulipas y en el país, ahora de la mano de todo el personal, la entidad podrá ser ejemplo nacional.

“Ahorita llevamos un esfuerzo de menos de un año y estamos queriendo avanzar consistentemente en poder hacer valer y cumplir estas nuevas perspectivas de oportunidades de desarrollo, con una atención a la infraestructura hospitalaria y que estamos apostando de que sea mejor a las experiencias que teníamos anteriormente”, dijo.

“Que todavía estamos incompletos, sí, y nos falta por hacer, sí, pero hay una voluntad y un deseo de avanzar rápido y prontamente ir subsanando ese tipo de situaciones”, agregó.

Tras ser recibido por todo el personal en cada área médica que recorrió y de saludar a ex compañeras, compañeros y amigos, e incluso de visitar el que fue su consultorio en el área de cardiología, el mandatario tamaulipeco aseguró que es el sector salud en donde más afinidad se da con la vocación humanista que profesa esta administración gubernamental.

“Realmente el humanismo mexicano nos queda muy a la medida a todos los que participamos en el área médica y en el área de la salud, porque el centro del quehacer y de la búsqueda del beneficio es la persona misma, es el desarrollo y el bienestar social”, señaló.

“Como su amigo, como médico, como ex director de este hospital y ahora con la confianza desde esta responsabilidad de ser su gobernador, les pido que me ayuden y que con su trabajo, dedicación y empeño en mejorar la calidad de atención médica, de nuestros pacientes que también es nuestro deber de ser, me sigan dando esa gran calidad moral para poder ir a México y decir, nosotros en Tamaulipas estamos haciendo esto, estamos resolviendo esto, estamos trabajando con esto, somos activos, resolutivos y estamos ocupados de la gente, pero necesitamos esto”, apuntó.