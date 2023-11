Hombre de 97 años es detenido en protesta climática en Australia

Fueron arrestados decenas de manifestantes en Australia, incluido un hombre con 97 años de edad, por bloquear el acceso de los barcos al mayor puerto para la exportación de carbón del país, el bloqueo fue parte de una protesta contra el uso de energías fósiles para frenar la crisis climática.

Rising Tide Australia, el grupo defensor, organizó la protesta que desde el sábado ha bloqueado la entrada de buques de carga carboneros en el puerto de Newcastle. Tras la manifestación el grupo dio a conocer que por lo menos 82 personas han sido arrestadas.

Grupos de entre 50 y 60 protestantes se han ido rolando turnos desde el sábado para montarse en canoas, barcas y lanchas neumáticas y así obstaculizar la salida de los buques del puerto.

Alan Stuart, un pastor religioso de 97 años, estaba entre los manifestantes, que declaró apoyar el movimiento por sus nietos y las generaciones futuras, esto tras ser obligado a salir de su barca por los policías, que lo escoltarían después hasta el lugar donde instalaron su dispositivo.

«Siento mucho que (las futuras generaciones) sufran las consecuencias de nuestra falta de acción. Creo que es mi deber hacer lo que puedo y defender lo que sé que es correcto», expresó a los medios el pastor, quien, de ser acusado se convertiría en la persona con mayor edad a la que se imputa un delito en el país.

Rising Tide considera que la manifestación, iniciada ayer y que culminará a las 16:00 horas del domingo, ha logrado evitar que más de medio millón de toneladas salieran del puerto de Newcastle para su exportación.

Los manifestantes piden al gobierno australiano detener todos los nuevos proyectos que impliquen el uso de energías fósiles y que se inclinen por una mejor decisión que enfrente la crisis climática.

La crisis climática es uno de los mayores temas a tratar en el debate político en Australia, dado que el país ha presenciado los efectos de este como las sequías y las temperaturas extremas. Es importante recordar que Australia es el segundo exportador mundial de carbón térmico y el mayor exportador de carbón de cocina.

How to arrest a 97yo climate protector at the #PeoplesBlockade? Very carefully and to a heroes welcome! If charged, Reverend Alan Stuart will be the oldest person ever charged in Australia 😲

"I think it is my duty to do what I can and to stand up for what I know is right.” pic.twitter.com/mZLunitdRa

— RisingTideAustralia (@RisingTideAus) November 26, 2023