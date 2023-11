Mujer desata críticas por romper en llanto por no poder ser fiel

Se volvió viral una mujer en las redes sociales después de que rompió en llanto tras revelar que nunca ha podido serle fiel a sus parejas; derivado de su declaración, cientos de internautas comenzaron a criticarla.

Es bien sabido que una de las reglas fundamentales en todas las relaciones es la de no ser desleal, ya que esto perjudicaría la confianza de las personas.

Esto fue dado a conocer a través de la cuenta de TikTok @oficialdidir; ahí una joven compartió una fotografía de ella mientras está llorando acompañado del texto: «Llorar porque nunca he podido ser fiel a pesar de que ame con todo mi corazón».

En el mismo clip, la joven agregó otra fotografía de ella en donde luce con una sonrisa de oreja a orea y escribió: «tener una relación abierta»

En el video de la joven rápidamente se volvió viral, pues a un día de haber sido publicado ya recabó más de 593 mil reproducciones, más de 59 mil me gusta, además ya recibió casi mil comentarios.

Internautas aprovecharon el caso de la joven para criticarla. A continuación te mostramos algunos de los comentarios que recibió.

«Ja, ja, ja, ja, chale unas terapias». «Haces bien, la monogamia no es para todos, y ser honesta con tus parejas habla muy bien de tus valores». «Cuando amas con todo tu corazón, no eres infiel. No se pueden justificar esas acciones y hacerse la sufrida». «En un mundo donde hay siete mil millones de personas es imposible que solo le guste “uno” a alguien».

«Pues al menos te diste cuenta que te falta compromiso».

En un video más la mujer expresó que uno de los comentarios que más recibió fue «ve a terapia». Ante ello, aseguró que ya asiste con un especialista, debido a que tiene «muchos problemas».

Además, como una forma de defenderse dijo que los internautas deben de aceptar que hay personas diferentes con pensamientos fuera de lo normalizado en la sociedad.

«Lo que no está bien es aceptar diferentes puntos de vista. Lo que no está bien aceptar es que a la gente le gustan diferentes cosas, o sea yo porque tengo que ir a terapia si yo soy feliz teniendo una relación abierta. Si las demás personas funcionan teniendo relaciones monogámicas es pedo de ellos, no mío (…) Por que yo me tengo que adaptar a esa forma si a mi no me funciona».

Con información de: msn.com