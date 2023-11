Asegura AMLO que había medios esperando que lo agredieran y humillaran en Guerrero

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que había medios de comunicación que estaban esperando que lo agredieran y humillaran en Guerrero, donde integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero (Ceteg) dieron portazo previo a la inauguración de un CRIT en la zona de la Montaña.

«Imagínense: voy allá y hay una agresión, de pura casualidad estaban todos los medios: Radio Fórmula, ¿cómo se llama el pasquín ese inmundo?, ahí estaban los del Reforma, esperando que me agredieran que me humillaran, esa era la nota que esperaban”, dij0.

Maestros de la Ceteg irrumpieron en el CRIT de La Montaña, el domingo, previo a la inauguración que será encabezada por el presidente López Obrador.

Alrededor de 300 docentes se manifestaron afuera del nuevo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, en demanda de una mesa de diálogo con el tabasqueño.

El mandatario mexicano cuestionó a dichos maestros sobre cuál era su motivo ahora por el cual se habían comportado de esa manera, ya que el tema de los salarios a docentes ya estaba zanjado.

“Llegó mucha gente a Tlapa porque quería verme, mucha gente que no pudo. ¿Ahora de qué se trata? ¿cuál es la demanda? ¿Los salarios? Ningún gobierno ha aumentado el salario de los maestros como el nuestro, ya hay un mínimo para los trabajadores de la educación, 16 mil pesos mensuales, habían maestros que ganaban 10 o 12 mil pesos”, indicó.

“Hay quienes, no son todos, quienes nunca han estado de acuerdo con nosotros porque ellos no creían y siguen, supongo, sin creer que se puede transformar por la vía pacífica, por la vía electoral. ¿Qué pasaba con estas organizaciones como el zapatismo u otras más, las organizaciones sociales o no gubernamentales, llamaban a no votar, nunca estuvieron con nosotros, consciente o inconscientemente, siempre le hicieron el juego a la oligarquía, al régimen corrupto, siempre, y resulta que con el apyo de muchos mexicanos, logramos triunfar, se demostró que se puede llevar por la vía pacífica, llevar a cabo una transformación”, reiteró.

Además, el tabasqueño acusó a los docentes inconformes de ser “conservadores” y están vinculados con el exgobernador guerrerense Héctor Astudillo, de quien apuntó que quiere ser candidato a senador por el PRI, así como al presidente municipal de Tlapa.

“Un grupo de maestros no permitió que asistiera a la inauguración del Centro de Terapias. No iban con el propósito de hacer un planteamiento en busca de justicia, no, iban a provocar porque están muy desesperados. Y me pueden decir ‘es que son de izquierda’… yo creo que no, son conservadores“, lanzó.

“He luchado por causas justas, lo que hizo Gandhi, Mandela y Luther King. Llevamos años evadiendo a provocadores, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no poner en riesgo la vida de los demás. (Estos maestros de ayer) están vinculados al que fue gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo) y al presidente municipal, y sostienen que no estamos haciendo nada, entre otros, porque seguramente el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo”, agregó.

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Guerrero dan portazo previo a la inauguración del CRIT de la Montaña por parte del presidente @Lopezobrador_ #Video: @pedrovillaycana pic.twitter.com/Wvcljea0Wc — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 26, 2023

Con información de: lopezdoriga.com