Revela Yahritza ‘entre lágrimas’ que terminó agotada y en terapia por el ‘hate’ en México

La agrupación de tres hermanos que radican en Estados Unidos, Yahritza y su Esencia pero componen música de regional mexicano, sin embargo, una serie de comentarios desatinados les valieron el ‘hate’ de todo México.

Yahritza, quien es líder y cantante del proyecto musical, recientemente reveló a sus fans que al parecer todo el tema la llevó a terminar por tomar terapia y esto sorprendió a sus seguidores. Aquí te contamos todos los detalles.

La joven se vio envuelta en el escándalo por lanzar declaraciones fuera de lugar, ya que en ellos menospreció costumbres que por años han caracterizado ciertos platillos o bebidas en el país y esto le generó miles de detractores.

Ahora tras unos meses de que se ‘calmaran las aguas’ lo cierto es que para la cantante no ha sido sencillo sobrellevar todo el tema, sin embargo, prefirió guardar silencio respecto a lo comentado y emitir un par de videos donde se disculpaban sobre el desafortunado momento.

Luego de que los mexicanos no le otorgaran el ‘perdón’, Yahritza se sinceró con sus seguidores y el público en general para revelar un aspecto sensible de ella, pues no ha sido fácil salir adelante con todos los comentarios en su contra.

Y es que a través de redes sociales dio a conocer que actualmente estaba en un proceso de terapia, pues todo el tema del ‘hate’ no era un tema cualquiera, incluso el comentario fue acompañado de un par de emoticones donde dejaría ver lo cansada que está.

«Hoy fui a terapia… muchas gracias por la invitación compita @ivancornejoo».

Una carita llorando y un corazón vendado fue lo que la joven compartió sigilosamente, mientras indicaba que estuvo en su sesión de terapia, para después acudir a un concierto de Iván Cornejo, a quien le agradeció la invitación.

La fotografía se llenó de halagos y felicitaciones de cumpleaños, aunque la mayoría estaban en inglés casi nadie mencionó algo sobre el mensaje que decidió publicar más allá donde se mostró completamente vulnerable.

Pese a que la negatividad hacia ellos ha disminuido y el tema poco a poco fue quedando en el ‘olvido’, para Yahritza no ha sido sencillo salir adelante después de todos los señalamientos que recibió en redes sociales e incluso en sus propias presentaciones.

