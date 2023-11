Se ‘desmarca’ Xóchitl Gálvez de Fox: ‘Lo que él opine lo hace a título personal’

La precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, se ‘desmarcó’ nuevamente de Vicente Fox, quien recientemente calificó a la esposa de Samuel García,Mariana Rodríguez como «dama de compañía», situación que causó indignación en diferentes sectores de la sociedad.

Durante su participación en el homenaje al escritor Raúl Padilla López en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Gálvez Ruiz dijo que el ex mandatario «no habla por ella».

“Justo lo que estamos pidiendo es que no nos vinculen con hombres, yo soy yo, yo no dependo de ningún hombre ni mucho menos, lo que él opine lo hace a título personal, no habla por mí», enfatizó.

En cuanto a su primera semana de precampaña, la precandidata presidencial de los partidos PAN, PRI y PRD destacó «las verdaderas mañaneras».

¿En manos de quién vas a dejar tu futuro y el de tu familia?#FuerteComoTú Precandidata única a la Presidencia. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN, PRI, PRD y sus Órganos Partidistas. pic.twitter.com/Xmovsbl1Ed — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 27, 2023

“Lo que más me gustó de esta semana son las verdaderas mañaneras, a todas esa mujeres que están construyendo el país desde muchas trincheras y que han sido invisibles, a todas estas emprendedoras.

“La semana que entra vamos a ver si hablamos de los hombres también porque juegan un papel muy importante, los verdaderos mañaneros o del verdadero mañanero», dijo.

Gálvez consideró que lo más importante es que los partidos políticos ya terminaron de ponerse de acuerdo, «prácticamente en lo más importante», en referencia a las candidaturas para la elección del año entrante.

La senadora con licencia también destacó el acto público «ciudadano» que encabezó este domingo en Jalisco.

«No llegó nadie en camiones, fue gente por su propio pie y la sociedad civil va a jugar un papel muy importante, partidos políticos más sociedad», subrayó.

Estoy agradecidísima con todo el cariño que me dieron hoy, Guadalajara. Somos más los que sabemos que merecemos más y queremos vivir en paz.#FuerteComoTú Precandidata única a la Presidencia. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN, PRI, PRD y sus Órganos… pic.twitter.com/FwhNaVm9rH — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 27, 2023

Con información de: milenio.com