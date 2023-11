Anuncia Sheinbaum el estreno de ‘Claudia’, un documental basado en su vida

La precandidata presidencial de la alianza Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum, anunció que estrenará su documental producido por su hijo, Rodrigo Imaz, el cual tendrá acceso gratuito.

La ex jefa de Gobierno capitalina, a través de su cuenta de X (antes Twitter), publicó el tráiler de ‘Claudia: el documental’, el cual estará disponible en YouTube a partir de las 20:00 horas.

En su segundo podcast, que a petición de sus seguidores, se llamará Sheinboom, tuvo como invitado especial a su hijo, Rodrigo, quien a su vez es padre de su nieto Pablito, quien dijo que es “la mayor felicidad que he tenido últimamente, bueno, también mi casamiento”.

La ex mandataria capitalina presentó a su hijo en su podcast, quien es artista visual y fue el encargado de producir el documental de su vida.

“Él es artista visual, hace pintura, grabado y es documental también, que por cierto me ayudó a hacer un documental sobre mi vida que va a salir muy pronto”, apuntó.

Además de presentar el documental, en el podcast ambos platicaron sobre los jóvenes en las actividades artísticas, así como el papel del arte en la sociedad.

En la conversación, Rodrigo Imaz contó que fue Sheinbaum Pardo quien lo impulsó a estudiar pintura.

“Ya que yo te dije, voy a estudiar arquitectura y voy a construir unas casas y ya que tenga un dinerito, pues ya me voy a dedicar a pintar y entonces tú como que muy claramente me preguntaste y ¿Por qué si quieres pintar vas a estudiar arquitectura?, ¿Por qué no estudias pintura? Me acuerdo que fue como un impulso muy bonito hacia un lugar propio, donde a mí me daba miedo”.

Para Sheinbaum Pardo “es bonito que todos tengan acceso a una educación artística”.

El estreno de ‘Claudia: el documental’ será este 28 de noviembre en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México, a las 18:00 horas, evento al que acudirá la precandidata presidencial.

Posteriormente, el documental estará disponible en la plataforma de videos YouTube, a partir de las 20:00 horas de este martes.

De acuerdo con lo dicho por la funcionaria, el documental retratará su vida y su camino en la política mexicana. El tráiler muestra la participación de la ex mandataria capitalina en diferentes eventos políticos, desde su juventud, hasta la actualidad.

Les comparto el tráiler de “Claudia: el documental” que se estrena hoy. Pueden verlo a partir de las 8 p.m. en Youtube. pic.twitter.com/o80YbYGYSH — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 28, 2023

Con información de: telediario.mx