Se burla Mariana Rodríguez de la eliminación de la cuenta de X de Vicente Fox

La esposa del precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia Samuel García, se burló la noche del lunes del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, luego de que su cuenta de la red social X fue eliminada tras publicar señalamientos en su contra.

Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, compartió a través de una historia de Instagram un meme que muestra que está deshabilitada la cuenta del expresidente, con la foto del magnate Elon Musk, propietario de X, la frase “CON LA FOSFO FOSFO NO SE METE NADIE PRRO”, así como con emojis de burla.

La publicación también fue compartido por Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León, en su cuenta de Instagram, con la leyenda de que el mensaje va dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano.

Hasta el momento no se ha precisado si fue el ex mandatario el que borró su cuenta o la misma plataforma X.

El pasado sábado, Fox Quesada calificó a Mariana Rodríguez como “dama de compañía”.

En respuesta, Rodríguez exigió al expresidente de México respeto a las mujeres, tras la publicación publicada justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, escribió en X, antes Twitter.

Asimismo, la aspirante presidencial por el frente opositor, Xóchitl Gálvez, condenó los comentarios de Fox. “Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez”, escribió.

Tras los señalamientos contra Rodríguez, el coordinador de la precampaña de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia por violencia política de género contra el exmandatario en la que exige una disculpa pública y retirar publicaciones de su cuenta.

Con información de: latinus.us