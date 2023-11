Se lanza AMLO contra jueza que otorgó amparo a ‘El Nini’ para evitar extradición

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó a María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX, por presuntamente beneficiar a Néstor Isidro Pérez Salas, alias «El Nini», jefe de seguridad de Los Chapitos, tras otorgarle una suspensión para evitar que fuera extraditado a E. U.

Durate su conferencia matutina, López Obrador indicó que dicho recurso judicial otorgado al líder delincuencial es “chueco a todas luces”.

¿Qué es eso? Si esto no es corrupción que me digan los ministros y ¡ah! el Consejo de la Judicatura de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM o a los colegios de abogados”, dijo.

En la sección «Cero impunidad», la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) evidenció a Sánchez Cisneros, quien es jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

López Obrador también criticó a los colegios de abogados y al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM por guardar silencio con respecto a presuntos temas de corrupción en el Poder Judicial.

“Ojalá y algún día estos colegios de abogados y el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM llamara a conferencia de prensa y denunciara todo esto, se quedan callados, no dicen nada, es un silencio cómplice”, refirió.

“Por eso estamos planteando que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, que se integre el Poder Judicial con jueces, ministros íntegros, honestos, incorruptibles, realmente al servicio de los ciudadanos, del pueblo, de la sociedad, no al servicio de la delincuencia de cuello blanco o de la organizada”, puntualizó.

El jefe de seguridad de Los Chapitos, grupo de los cuatro hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, y considerado uno de los criminales más buscados por E. U., está en detención provisional en el Penal del Altiplano, en el Estado de México, tras ser capturado el pasado miércoles 22 de noviembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en un operativo de las Fuerzas Armadas.

Tras su detención, el presidente estadounidense, Joe Biden, agradeció a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador al recordar que durante casi tres años «El Nini» ha sido uno de los criminales más buscados por estar acusado de participar en el tráfico ilícito de fentanilo hacia Estados Unidos así como de perpetrar acciones violentas.

Pese a su aprehensión, su futuro jurídico es incierto porque el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México concedió el jueves un amparo para que ninguna autoridad “ejecute cualquier orden de extradición o deportación de forma inmediata”.

Co información de: lopezdoriga.com