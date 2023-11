Activista, ‘oficio’ de alto riesgo

Patricia Azuara.-

El 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos, una fecha en la que se rinde homenaje a las miles de personas en todo el mundo que se dedican a luchar en contra de las injusticias.

Una lucha titánica, una ardua labor que desinteresadamente realizan los defensores de Derechos Humanos, que en la mayoría de los casos se convierte en un riesgo latente, que puede, incluso, acabar con su vida.

Hace 16 años, a Gustavo Azuara Díaz le desaparecieron a un miembro de su familia, desde entonces lucha por defender a las víctimas que enfrentan este delito.

Y en este pesado camino, Azuara Díaz ha padecido múltiples situaciones que ponen en riesgo su integridad y que lo llevaron a cambiar de lugar de residencia, pero nunca a abandonar su lucha.

En entrevista para El Diario de Ciudad Victoria, aseguró que ser Defensor de Derechos Humanos en un lugar como Tamaulipas es de alto riesgo, por lo que hizo un llamado a las autoridades a garantizar la seguridad, para quienes, desinteresadamente, se dedican a esta labor.

“Es algo muy lamentablemente que nuestro Estado está en una crisis y ya no es echarle a los gobiernos pasados, y siguen en lo mismo porque siempre es el mismo discurso que hacen en campaña, prometen cambiar el estado y pues nunca cumplen”.

“Cada día hay más violencia y más y más cada día, y pues es interminable acabar con una violencia tan grande que se vive en Tamaulipas del día de hoy”.

16 AÑOS DE LUCHA

Desde hace 16 años defiendo a las familias laceradas por la desaparición forzada, apoyo a víctimas indirectas y directas, refirió, al asegurar que aun con todo lo que ha pasado, no dejará su lucha a medias.

“Anteriormente mi labor era defender los derechos humanos de los adultos mayores, pero en el paso que hemos llevado dentro de estos 16 años pues nos encontramos con familiares de personas desaparecidas que no son atendidas adecuadamente”.

“O no les da la atención que corresponde, cómo denunciar un desaparecido, a qué fiscalía pueden ir, qué es lo que se tiene que hacer y todo eso, pues vamos con la mano con las familiares para apoyar todo esto”.

Gustavo enfrenta diario amenazas constantemente y aprendió a vivir entre el peligro. Enfrentó un secuestro que lo hizo dejar su municipio y ahora vive en el centro del país, desde donde pelea la reparación de su daño.

“Es un cansancio que ha tomado factura más que nada, yo soy diabético y cada día estoy peor porque se me ha asustado, se me ha incrementado más lo que es la diabetes y más que nada también en cuestión de muchas cosas que he padecido”.

“Igualmente con mis hijas también han padecido en cuestión de todo esto. Nos enfrentamos más que nada con las autoridades, con el crimen organizado y con la gente que cada día comete un delito criminal en Tamaulipas”.

LOS CAÍDOS

Dio a conocer que compañeros de lucha también han dejado el estado por riesgo de muerte.

“Los han sacado por lo mismo, más que nada porque no somos fáciles, se puede escuchar mal, ya no nos llegan al precio y ni nos llegarán, porque ahí tenemos el miedo que hay personas que pues se venden por unos cuantos pesos”.

“Es lamentable escuchar esto, hay personas que buscan un beneficio propio para ellos y por nosotros pues no nos dejamos y no nos vamos a dejar. Más que nada pues que se haga valer el derecho humano de las personas que sepan que tienen derecho a todo, que tienen derecho a la justicia y a la verdad”.

“Tengo la satisfacción de ayudar a las personas, de poner un granito a mí, hacia esas personas que tengan la esperanza, pues más que nada que una persona haga valer sus derechos, y se siente orgulloso que puede que haya personas que puedan ayudarles y que no se sientan desprotegidas”.

“Es correcto, así es, existen más que nada muchos defensores y activistas en cuestión de eso, porque las autoridades no hacen su trabajo, no tienen empatía con las víctimas directas o indirectas, o en cualquier ámbito de cualquier injusticia que hay”.

El Día Internacional de las y los Defensoras de Derechos Humanos se declaró en el año 2005, en el marco de la celebración de la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras que se efectuó en la ciudad de Colombo, Sri Lanka.

Se pretende visibilizar los desafíos enfrentados por los defensores de derechos humanos, tales como discriminación, acoso, agresiones sexuales, violencia, estigma social, feminicidios, estereotipos de género y privación de su libertad.