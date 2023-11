Confirma AMLO reunión con Sheinbaum: Es mi amiga y platicamos de cuestiones personales

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer tuvo una reunión con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, con quien platicó de cuestiones personales.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador presumió que con Sheinbaum Pardo, de quien detalló que es la dirigente ahora de la Cuarta transformación, mantiene una amistad de hace 23 años.

«Vino (a Palacio Nacional), tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas, pues cómo le ha ido, somos amigos, además, es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Me dijo de que iba a presentar un documental, que lo iba a mandar para que lo vea”, dijo..

“No, no, no (hablaron de Marcelo Ebrard), ya de eso no hablo, ella ya es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga y compañera” (…) Nada más fue ‘¿cómo te ha ido?’, ‘¿cómo estas?’. Ella también me pregunta y sobre de eso platicamos”, enfatizó.

El mandatario mexicano dejó en claro que no habló en dicha reunión con Sheinbaum de cuestiones políticas, y recalcó que esto no afecta la equidad electoral.

«Fue una visita que no tiene nada que ver, aún cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas. Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella, no lo hago, eso lo va a decidir la gente, pero sí es mi amiga y la dirigente del movimiento al que pertenezco”, expuso.

“Claudia es mucho muy inteligente, no lo olviden. Si vamos a la formalidad, a lo académico, tiene nivel de doctorado, yo a duras penas llegué a terminar mi licenciatura. Claudia es muy inteligente, es honesta, tenemos relaciones de amistad de años”, subrayó

“De qué estuvimos hablando? De nuestra situación familiar, me preguntó dónde estaba Beatriz (Gutiérrez), que andaba en un fandango por la lectura en Mazatlán”, explicó.

Con información de: lopezdoriga.com