Emite alerta de seguridad consulado de EU en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Emitió el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras la tensa situación que se vive en la zona derivado de operativos realizados por fuerzas federales.

“El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo está recibiendo informes de una mayor actividad del gobierno de México en Nuevo Laredo!, apuntó mediante un mensaje en la cuenta de X (antes Twitter).

“Por precaución, refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso. Los empleados del gobierno de EE. UU. han recibido instrucciones de [refugiarse en el lugar/evitar el área] hasta nuevo aviso”, puntualizó en la alerta.

En las últimas horas de este miércoles, trascendió que elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional detuvieron a Cesar Alejandro “N”, también conocido como El Tartas, señalado por autoridades como presunto jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.

Hasta el momento, ningunas autoridad federal ha informado al respecto sobre esta detención.

U.S. Consulate Nuevo Laredo is receiving reports of increased government of Mexico activity in Nuevo Laredo. Out of an abundance of caution, shelter in place until further notice. U.S. government employees have been instructed to [shelter in place/avoid the area] until further… pic.twitter.com/XmJnZE5l3m

