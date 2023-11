Existe coraje contra Samuel García tras nombrarse a Luis Orozco como gobernador interino

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que existe coraje en contra de Samuel García, después de que se nombrara a Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León.

«Hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X a él si lo puedo mencionar y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media, se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos y no es así».

Durante la mañanera el mandatario federal consideró que estas diferencias quedaron expuestas ayer en el Congreso de Nuevo León en donde hubo una confrontación en medio de la sesión para elegir al gobernador interino.

—¿Hay una campaña negra?

«Sí, es porque cómo vienes tú a meterte si este es nuestro terreno en vez de sumarte, porque lo que hay que hacer es unirnos en contra del dictador, del populista, el que está destruyendo a México, eso es, esa es la opinión de los conservadores de arriba, de publicistas y voceros, intelectuales orgánicos».

El mandatario mexicano explicó que los ataques contra García vienen de tiempo atrás y en acuerdo entre el PAN y el PRI. Dijo que hasta el momento no ha tenido comunicación con el recién nombrado gobernador porque todavía se tiene que esperar si hay instancias para impugnar el procedimiento.

Consideró que hay enojo y coraje contra Samuel García porque el grupo que apoya a Xóchitl Gálvez piensa que es dueña de la clase media.

«Entonces ellos en su imaginación creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo, el pueblo raso, pero que ellos tienen a la clase media. Entonces cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se mete a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva, están totalmente equivocados, es el problema de Claudio X que no saben de política, son neófitos en política», agregó.

Por tanto, López Obrador mencionó que este grupo esta equivocado porque en las clases medias hay simpatizantes de todas las corrientes políticas.

Además, preguntó por qué la clase media estaría con un grupo de gobernantes a los que han padecido en los gobiernos anteriores.

«Qué no cuando estaban los neoliberales, conservadores, corruptos, la clase media tenía que pagar más de impuestos y más por las gasolinas, la luz y no había crecimiento, no había trabajo y los salarios estaban por los suelos o ya se olvidaron los gasolinazos.

Con información de: milenio.com