La Selección Nacional de México ha experimentado un descenso en el Ranking FIFA, desplazándose del puesto 12 al 14.

A pesar de esta caída, México conservará su estatus como cabeza de serie en la próxima edición de la Copa América en 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos.

Este cambio en el ranking no afectará su posición privilegiada en el torneo continental, gracias a su condición de ser el vigente campeón de la Copa Oro.

El listado actualizado de la FIFA coloca a México en la posición 14, superado por equipos como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Uruguay. Aunque la posición ha variado, el equipo mexicano se mantiene en un lugar destacado a nivel continental, lo que asegura su papel como cabeza de serie en la Copa América.

Este posicionamiento se basa tanto en el historial del equipo como en su rendimiento en competiciones internacionales.

The latest #FIFARanking is here! 💫

Tap the table to read more.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2023