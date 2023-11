Osvaldo Benavides quiere desprenderse del incómodo personaje de ‘Nandito’

Han pasado más de 30 años de la transmisión de la clásica telenovela “María la del Barrio”, el público sigue recordando a “Nandito”, interpretado por el actor Osvaldo Benavides durante sus inicios en el mundo actoral.

Benavides alzó la voz el pasado miércoles a través de un mensaje su cuenta de Instagram, donde declaró que “estoy harto de que me digan Nandito, han repetido la novela tantas veces que parece que nunca acaba”. Las afirmaciones de Benavides prosiguieron indicando que los memes de “Nandito y la lisiada” lo han perseguido en épocas recientes.

“Cada época del año siguen mandando los mismos memes una y otra vez y ya no puedo, siempre es lo mismo” declaró el actor para sus seguidores, no obstante, no se mostró molesto.

Este actor ha buscado la “separación” con este personaje valiéndose de producciones en novelas como “Lo que la vida me robó” y «Soy tu fan», serie que recientemente estrenó su tercera temporada a través de la plataforma Star+.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Benavides anunció esta mañana una sorpresa que revelará próximamente. Dicha noticia estaría relacionada con la actriz que interpretó a “Tita” (Ludwika Paleta), tal como aseguró en su más reciente historia.

Con información de: vanguardia.com