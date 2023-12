América pide un arbitraje justo; ‘que no nos sintamos perjudicados’

AGENCIAS.- André Jardine pidió un arbitraje justo para el América en la vuelta ante León de los Cuartos de final del Apertura 2023 de la Liga MX, para que no se sientan perjudicados.

“Trato siempre de enfocarme en lo que controlamos. Ahí es el equipo, el entrenamiento, la estrategia, la alineación. En todo lo que me compete estoy enfocado, pero una mala decisión arbitral coloca esto en riesgo, los árbitros lo saben y se enfocan en acertar, su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren. Lo que nosotros queremos es que hagan su trabajo de la mejor forma posible, lo más concentrado posible, que no sientan presión para hacer su trabajo de la mejor forma posible porque es mucho lo que está en juego, una campaña linda que hacemos y al final queremos solamente la justicia y que no nos sintamos perjudicados en un partido tan importante como este”, comentó el técnico del América.

Jardine aceptó que en el juego de Ida su equipo cometió errores de concentración que no pueden volver a repetirse si es que quieren avanzar a la Semifinal.

“Distracciones. Hay que estar más concentrados porque en los dos goles eran defendibles y hay errores importantes en los dos goles. Cuando es un golazo del rival no tengo mucho que hacer, cuando cometes errores tienes que corregirlos como hacemos desde la fecha uno. No por nada terminamos como la mejor del torneo, es porque trabajamos mejor que los otros, pero hay que seguir trabajando. El futbol es una constante corrección y repetición de cosas, de trabajar en cancha, todos los días entrenar una u otra cosa, siempre va a ser así. Corregimos los errores, no los podemos cometer mañana. Tengo la sensación de que nuestro equipo estará un nivel de atención máximo y ahí somos mejores defensivamente”, sentenció.

Este sábado, América y León disputarán el partido de vuelta a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.