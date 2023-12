Lionel Messi podría jugar en el Mundial 2026

Lionel Messi afirma estar dispuesto a participar en el Mundial 2026, aunque reconoció que podría ser difícil, pues para entonces tendrá 39 años.

“No pienso en el Mundial y tampoco digo 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá“, comentó Messi, a casi un año de obtenido el título en Qatar 2022.

También declaró: “Mientras me sienta que estoy bien y puedo seguir aportando, lo voy a hacer. Hoy en lo único que pienso es llegar bien a la Copa América. Después el tiempo dirá si estoy o no.”

“Voy a llegar con una edad que, normalmente, no me dé para jugar el Mundial. Dije que creo que no voy a estar. Parecía que después del Mundial me retiraba y todo lo contrario. Ahora quiero estar más que nunca”, confesó Messi.

