Samuel García exhibe al PRIAN en Nuevo León

Samuel García Sepúlveda exhibió a al PRI y PAN del estado de Nuevo León luego de que presuntamente se le solicitara la Auditoria Superior, la Fiscalía y 2 mil 500 millones de pesos para asignar como gobernador interno a Javier Navarro Velasco, esto en una carta cuyo contenido revelo parcialmente, usando también este momento para llamar a dichos partidos “lo más corriente que ha visto en su vida”.

«Un día llega mi compadre Javier, (y me dice): ‘Gober, sí me van a nombrar interino’, solo de cómo lo escuché, dije aquí hay truco, son más largos que la Cuaresma. Me mandan una carta, ahí la tengo, ¿la hago pública o qué?, una carta con 11 puntos petitorios, creían estos gueyes que yo soy Santa Claus.»

«Primero: (pidieron) 2 mil 500 millones (de pesos) para el año que entra.»

«Segundo: todas las carpetas penales de Chefo (el ex alcalde panista Zeferino Salgado), Paco (el ex alcalde priista Francisco Cienfuegos), Adrián (de la Garza, candidato a la gubernatura por el PRI), todas, ‘desístete’, las que están en al FGR (Fiscalía General de la República), todas traen facturas, puro bandido.»

«Tercero, yo sigo incrédulo: no pagar impuestos los siguientes 5 años, así, así, que les diéramos un blindaje o limpia fiscal; imagínense los más ratas, a parte no querían pagar impuestos, los batos, cinco años limpiados, cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que tiene que poner.»

«Cuarto: Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado por 9 años.»

Cinco: Creo que es Tesorero de San Nicolás un bandido, se enriqueció. vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso, ese que fuera el auditor Superior del Estado por 9 años, puras barbaridades; la vi (la carta), le dije: guárdamela porque una vez la voy a hacer pública; son unos corrientes, el PRI y PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, es lo más corriente que he visto en toda mi vida», comentó